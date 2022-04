Ligue 1 : Behauptung aus Frankreich: Kylian Mbappe verlängert bei PSG – Bekanntgabe im Mai

Die Kehrtwende in der Causa Kylian Mbappe ist offenbar perfekt, zumindest wenn man den Worten des französischen Journalisten Daniel Riolo Glauben schenken mag. Der behauptet, dass sich der Superstar an Paris Saint-Germain binden wird.

All diejenigen, die es mit Real Madrid halten, werden diese Äußerung nicht gerade mit großer Freude zur Kenntnis nehmen. Der seit Monaten zumindest in den Medien als fix erachtete Wechsel von Kylian Mbappe an die Concha Espina scheint geplatzt zu sein.

"Das einzige Interesse von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi ist zu wissen, was Kylian tun wird. Ich weiß, dass mir niemand glauben wird, aber er wird seine Vertragsverlängerung im Mai unterschreiben", behauptet Daniel Riolo vom RMC Sport. Dann dürfte die Unterschrift auch offiziell bestätigt werden.

