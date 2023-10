Bei Mbappe-Abgang im Sommer: Kommt der Ersatz aus der Bundesliga?

Xavi Simons war in der vergangenen Saison einer der überragenden Spieler in den Niederlanden - Foto: Orange Pictures / Shutterstock.com

Das ist auch PSG aufgefallen, sodass sie ihn dank einer Klausel für 4 Millionen Euro zurückkaufen konnten, zuvor war er von den Franzosen zur PSV gewechselt. Im Anschluss an den Rückkauf wurde Simons umgehend an RB Leipzig weiterverliehen, um ihm Spielpraxis zu geben.

RB Leipzig hat keine Kaufoption für Simons

Damit er nächstes Jahr bereit ist, in die Fußstapfen von Mbappe zu treten? Seine Leihe zu RB läuft in jedem Fall optimal. In elf Spielen gelangen drei Tore und vier Vorlagen. Er überzeugt mit Spielwitz und macht dort weiter, wo er in den Niederlanden aufgehört hat.

Eine Kaufoption hat RB nicht, zwar machten Marco Rose und Ex-Leipzig-Boss Max Eberl klar, dass man versuchen wolle Simons längerfristig zu halten. Der Plan von Campos könnte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

Eins ist klar: Ein Abgang von Mbappe gilt als so gut wie sicher. Real Madrid hat sich bereits in Stellung gebracht und kürzlich durch ein Vorstandsmitglied einen Transfer des 24-Jährigen indirekt angekündigt. Ab Januar darf der Weltmeister von 2018 mit potenziellen interessierten Vereinen verhandeln.

Verwendete Quellen

Le Parisien