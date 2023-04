Bei PSG gehandelt, an Roma gebunden: Jose Mourinho spricht über Zukunft

Immer wenn sich ein Topklub auf Trainersuche befindet, fällt der Name Jose Mourinho. So auch im Fall Paris Saint-Germain. Nun wird er auf seine Zukunft bei der AS Rom angesprochen.

Die Besitzerfamilie will unbedingt zurück in die Champions League, das Rennen um die Königsklasse ist noch komplett offen. Hätte es die jüngst bescheidenen Ergebnisse nicht gegeben, wäre die Roma in einer wesentlich besseren Ausgangsposition.

Mourinhos Vertrag in der Ewigen Stadt läuft noch bis 2024, der Roma hatte er in der Vorsaison den Titel in der Conference League beschert. Mourinho wird mit dem zur neuen Saison wohl vakant werdenden Trainerposten bei Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Dort ist die Stimmung nach dem erneut frühen Aus in der Champions League mal wieder am Boden. Das Team um Trainer Christophe Galtier droht nun sogar die Meisterschaft zu verspielen. Das 0:1 gegen Olympique Lyon am Wochenende war schon die zweite Blamage in Folge.

