80 Millionen: Benfica-Stürmer kurz vor Unterschrift bei PSG - auch Kolo Muani soll kommen

Paris St. Germain holt einen neuen Stürmer an die Seine. Der 22-jährige Ramos wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison in der Ligue 1 auf Torejagd gehen. Im Raum steht eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro im Gespräch. Laut dem Portal Fussball Transfers unterschreibt der Portugiese einen Vertrag bis 2028.

Senkrechtstarter

In der vergangenen Saison startete Ramos so richtig durch. Er knipste in 30 Liga-Begegnungen satte 19-mal, verteilte außerdem sieben Vorlagen und degradierte Superstar Cristiano Ronaldo (38) im Verlauf der Weltmeisterschaft 2022 auf die Bank. In seinem ersten Startelf-Einsatz bei einer WM erzielte er prompt einen Hattrick.

Kommt auch Kolo Muani?

Der Portugiese soll bei PSG den bevorstehenden Abgang von Kylian Mbappe (24) auffangen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Eintracht-Star Randal Kolo Muani (24) doch nicht in die französische Hauptstadt wechselt.