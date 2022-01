Paris Saint-Germain : Beraterbruder über Sergio Ramos: "Er ist sehr glücklich bei PSG"

Der Starneuzugang des vergangenen Sommers sollte der Pariser Defensive mit seiner Erfahrung Halt geben, kam stattdessen bis heute aber nur auf vier Pflichtspiele, die sich auf nicht einmal 200 Einsatzminuten verteilen.

Für Ramos stehen in der Champions League zwei verdammt wichtige Spiele an. Im Achtelfinale geht es für PSG gegen seinen Ex-Klub Real Madrid, bei dem er 16 Jahre seines Lebens verbrachte. "Madrid wird immer in seinem Herzen sein, aber jetzt ist er in Paris", so Rene Ramos.