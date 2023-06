"Bestialische Wut" auf Real Madrid – PSG will sich mit Transfer von Vinicius Junior rächen

PSG will nun Vinicius Junior unter Vertrag nehmen - Foto: / Getty Images

Die Entscheidung von Kylian Mbappe, seinen PSG-Vertrag nicht verlängern zu wollen, wird in den nächsten Wochen wieder die absurdesten Gerüchte aus dem Äther holen. So wie die Pariser Absicht, aus Rache an Real Madrid nun Vinicius Junior verpflichten zu wollen.

Nasser Al-Khelaifi dürstet es nach Rache, berichtet zumindest das Portal Defensa Central. Eine "bestialische Wut" soll es in dem Präsidenten von Paris Saint-Germain ausgelöst haben, nachdem er erfahren hatte, dass Kylian Mbappe seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. "Wir müssen jetzt Vinicius Junior verpflichten", soll Al-Khelaifi gegenüber seinen Pariser Kollegen artikuliert haben. Klar ist, dass sich PSG dringend einen Ersatz für Mbappe beschaffen muss. Vinicius ist bald in der absoluten Weltklasse angekommen, zudem würde PSG mit diesem Transfer mit Real einen direkten internationalen Konkurrenten schwächen. Nachdem sich die rassistischen Hetzjagden gegen Vinicius in den vergangenen Monaten häuften, war in den Medien darüber berichtet worden, dass er gemeinsamen mit seinem Beraterteam durchaus in Erwägung ziehe, Real zu verlassen – und sogar schon einige Klubs kontaktiert haben soll.

Kylian Mbappe verlässt PSG wohl in diesem Sommer - Foto: Victor Velter / Shutterstock.com