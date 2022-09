Paris Saint-Germain Bestmarke! Kylian Mbappe holt Edinson Cavani ein

Kylian Mbappe ist nun der beste CL-Torschütze in der PSG-Geschichte - Foto: / Getty Images

Kylian Mbappe (23) zeigt sich bei Paris Saint-Germain auch unter dem neuen Trainer Christophe Galtier treffsicher. Am Mittwochabend netzte er einmal mehr ein, dieses Mal in der Champions League gegen Maccabi Haifa. Nun liegt der Weltmeister gleichauf mit Edinson Cavani.

Edinson Cavani ist mit wettbewerbsübergreifend 200 erzielten Treffern zwischen 2013 und 2020 der erfolgreichste Torschütze in der Vereinsgeschichte von PSG. Hinter dem Südamerikaner folgen Kylian Mbappe (181 Tore in 225 Spielen) und Zlatan Ibrahimovic (151 Treffer).

In der Gesamtzahl der Tore liegt Mbappe noch hinter dem Uruguayer, in der Königsklasse hat er Cavani seit Mittwochabend bereits eingeholt. Im Rahmen des zweiten Spieltags traf Mbappe beim 3:1-Auswärtssieg gegen Maccabi Haifa zum zwischenzeitlichen 2:1. Mbappes 36. Tor in der Champions League – das 30. im Trikot von Paris Saint-Germain.

Damit hat der 23-Jährige für PSG jetzt genauso viele Tore erzielt wie Cavani. Beide teilen sich die Bestmarke des erfolgreichsten PSG-Spielers in der Königsklasse. Mbappe benötigte für seine Tore allerdings nur 46 Spiele, Cavani 54.