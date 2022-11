Bleiben Messi und Mbappe? Das sagt PSG-Coach Galtier

Lionel Messi bereitet sich derzeit mit der argentinischen Nationalmannschaft auf das dritte Gruppenspiel vor. Nach der überraschenden Niederlage gegen Saudi-Arabien zum Auftakt der Weltmeisterschaft (1:2) folgte am Samstag gegen Mexiko ein Sieg (2:0). Damit Messis Traum vom WM-Titel weitergehen kann, muss nun das Spiel gegen Polen gemeistert werden.

Eine weitere Weltmeisterschaft werde er nicht absolvieren, kündigte der 35-Jährige im Vorfeld des Turniers in Katar an. Nach dem Turnier will Messi klären, wie es für ihn auf Vereinsebene weitergeht. Eine Verlängerung bei PSG ist ebenso eine Option wie eine Rückkehr zum FC Barcelona oder ein Wechsel in die Major League Soccer.

Eine Vertragsverlängerung in Paris ist laut Mundo Deportivo aktuell das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft des Argentiniers. Christophe Galtier kann noch keine Tendenz bei seinem Stürmerstar erkennen.

"Es gibt viele Parameter. Der erste ist sein Wunsch. Möchte er bei PSG weitermachen? Ist er hier glücklich? Das erste was stimmen muss, ist seine Bestreben, hier zu bleiben", sagte der Trainer von Paris Saint-Germain gegenüber der Sporttageszeitung Marca auf die Zukunft Messis angesprochen. Messi müsse sich zudem mit Manager Luis Campos einig werden.