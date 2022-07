Paris Saint-Germain Bleibt Neymar? PSG-Coach Christophe Galtier äußert sich

Neymar (30) wurde in den vergangenen Wochen in der Gerüchteküche als Abschiedskandidat bei Paris Saint-Germain gehandelt. PSG-Trainer Christophe Galtier vermeidet einen Treueschwur.

Aussagen von Christophe Galtier werden nicht dafür sorgen, dass sich die Spekulationen um einen Neymar-Abschied legen. "Ich weiß nicht, was in naher Zukunft passieren wird, bis der Transfermarkt schließt", sagte der PSG-Trainer auf einer Pressekonferenz.

PSG-Star Neymar kündigt an: "Ich will bleiben"

Gespräche mit Neymar über dessen Zukunft gab es laut Galtier nicht: "Ich hatte kein Einzelgespräch mit ihm zu diesem Thema. Aber er scheint sich nicht stören zu lassen von allem, was man über ihn und seine Situation sagt." So viel könne er von den Trainingseinheiten und Neymars Freude am Training ableiten.

Neymar fehlt in der Startelf

Neymar stand am Samstag beim Testspiel gegen die Urawa Red Diamonds aus Japan nicht in der Startelf. Im 3-4-3-System von Christophe Galtier starteten Kylian Mbappe, Mauro Icardi und Pablo Sarabia in der offensiven Dreierreihe.

Sarabia (16.), Mbappe (35.) schossen PSG zur Pausenführung. Neymar kam ebenso wie Lionel Messi in der zweiten Halbzeit in die Partie. Beide Superstars blieben aber ohne Treffer. Youngster Arnaud Kalimuendo (76.) stellte den 3:0-Endstand her.