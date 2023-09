200 Millionen: PSG nimmt Kontakt zu Erling Haaland auf

Bei PSG laufen hinter dem Vorhang indes die Planungen bezüglich eines hochkarätigen Ersatzstürmers. Der Journalist Eduardo Inda erklärt in der Sendung El Chiringuito de Jugones, dass PSG bereits zu Rafaela Pimenta, der Beraterin von Erling Haaland, Kontakt bezüglich eines möglichen Wechsel aufgenommen hat.

Diese aktuelle Ruhe wird allerdings nicht lange anhalten. Immerhin läuft Mbappes Vertrag nach dieser Saison aus, Anstalten zur Verlängerung lässt er bisher keine erkennen. In der Theorie können interessierte Klubs also schon im kommenden Januar einen Vorvertrag abschließen. Als Favorit gilt nach wie vor Real Madrid , Saudi-Arabien soll zudem weiterhin interessiert sein .

Der Streit ist erst mal beigelegt oder wird zumindest nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen. Nachdem Paris Saint-Germain Kylian Mbappe zwischenzeitlich von allen Einheiten mit der ersten Mannschaft sowie der Japan-Tour ausgeschlossen hatte, befinden sich die Parteien mittlerweile auf Kurs Versöhnung.

Erling Haaland wäre für 200 Millionen zu haben

Demnach ist Haaland Transferziel Nummer 1, sollte Mbappe PSG im Sommer kommenden Jahres verlassen. Haaland soll in seinem bei Manchester City noch bis 2027 ausgelegten Vertrag eine Ausstiegsklausel stehen haben, die bei 200 Millionen Euro liegt. Dem Petrodollar-Klub aus der Premier League wären somit die Hände gebunden.

Pimenta habe ManCity angeblich bereits darüber informiert, dass sich ihr Klient jedes Angebot anderer Vereine anhören werde. In Paris, so heißt es, habe es aber weiterhin Priorität, Mbappe von der Verlängerung seines Vertrags zu überzeugen. In der aktuellen Vereinbarung gäbe es immerhin eine Klausel, die er ziehen könnte – und wodurch sich der Vertrag um ein Jahr verlängern würde.

Verwendete Quellen

El Chiringuito de Jugones