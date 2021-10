Paris Saint-Germain : Cesc Fabregas: Lionel Messi "sehr glücklich" bei PSG

Nach drei gemeinsamen Jahren beim FC Barcelona treten Cesc Fabregas und Lionel Messi in dieser Saison gegeneinander an. Der ehemalige Teamkollege betont in einem Interview, dass sich La Pulga bei Paris Saint-Germain bestens zurechtfindet.