Christophe Galtier steht vor sehr überraschendem Trainer-Engagement

Das Engagement des aktuellen Salernitana-Trainers scheitert in etwa nicht an Sousas Willen. Vielmehr wäre bei der vorzeitigen Trennung eine hohe Zahlung fällig. Napoli sieht sich daher nach anderen Kandidaten um und scheint nun den Fokus auf Galtier zu legen.

SSC Neapel sucht Nachfolger für Luciano Spalletti

Neapel befindet sich überhaupt auf der Suche nach einem neuen Trainer, weil Meistermacher Luciano Spalletti seinen Vertrag aus eigenen Stücken nicht verlängern wird. Neben Galtier sollen sich der vereinslose Rudi Garcia und Paulo Fonseca noch in der Verlosung befinden.

Rudi Garcia trainierte in Italien bereits den AS Rom (2013 bis Januar 2016). Zudem war er Chefcoach bei AS Saint-Etienne, Lille, Olympique Marseille und Olympique Lyon. Zuletzt war er bei Cristiano Ronaldos Klub Al Nassr angestellt. Paulo Fonseca steht beim OSC Lille unter Vertrag.

Verwendete Quellen

Gianluca Di Marzio