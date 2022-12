Darum gab Achraf Hakimi Spanien einen Korb

Achraf Hakimi (24) schrieb mit Marokko bei dieser WM Fußballgeschichte. Der frühere Dortmunder hätte sich vor Jahren aber auch für die spanische Nationalmannschaft entscheiden können. Warum es anders kam, erklärte dessen Vater in einem Interview.

"In der U19 haben sie ihn angerufen, um ein Spiel in Fuenlabrada (200.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Madrid, Anm. d. Red.) zu spielen. Als er ging, sagte er, dass es ihm nicht gefällt", verriet Hassan Hakimi dem spanischen Radionetzwerk Cadena SER. "Im Auto sagte er mir, dass er es nicht wolle. Warum, weiß ich nicht. Ich lasse ihm seine Freiheiten."

Hakimi, der in Spanien geboren und aufgewachsen ist, habe sich zu dieser Zeit bereits mit seinen marokkanischen Wurzeln auseinandergesetzt. Auch wenn Hassan nicht genau weiß, warum sein Sohn sein Entscheidung pro Marokko getroffen hat, ist er überglücklich über diesen Entschluss.

"Ich danke Spanien für alles, ich habe nie etwas Schlechtes über Spanien gesagt. Aber ich bevorzuge es, dass er für Marokko spielt", so der stolze Vater. Hakimi besitzt neben der marokkanischen weiterhin auch die spanische Staatsbürgerschaft. Er fühle sich laut seinem Papa beiden Ländern zugehörig.

Vater zog Real Madrid Atletico vor

Kompromissloser zeigte sich Hakimi Senior da schon bei der Vereinsauswahl seines Jungen. "Er hat Testtrainings bei Atletico absolviert, sie wollten ihn unter Vertrag nehmen", erinnerte sich Hakimi zurück.