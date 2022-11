Das sagt Sergio Ramos zu seiner WM-Ausbootung

Sergio Ramos hat es nicht geschafft. Der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain erhielt von Nationaltrainer Luis Enrique, der am Freitagmittag seinen Kader verkündete, kein Ticket für Katar.

Wenige Tage später meldet sich der Altmeister nun zu Wort und präsentiert sich kämpferisch. "Natürlich war die Weltmeisterschaft einer meiner großen Träume. Es wäre meine fünfte WM gewesen und leider werde ich sie mir von zu Hause aus anschauen müssen. Das ist hart", verkündet der Weltmeister von 2010 auf Instagram.

Allerdings werde auch morgen wieder die Sonne aufgehen. "Das ändert nichts an mir, nicht an meiner Einstellung und auch nicht an meiner Leidenschaft", kündigte Ramos an. Er werde weiter mit voller Hingabe Ehrfurcht und Professionalität Fußballspielen. "24 Stunden am Tag denke ich an den Fußball", so Ramos weiter.

Wie lange spielte Sergio Ramos für Real Madrid?

Ramos wechselte 2021 nach 16 Jahren im Trikot von Real Madrid nach Frankreich, unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei Paris Saint-Germain. Der Großverdiener verpasste jedoch den Großteil der vergangenen Saison verletzungsbedingt. Kritische Stimmen wurden laut, die die Verpflichtung des offenbar verletzungsanfälligen Abwehrspielers infrage stellten.