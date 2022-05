Fake-Vorwürfe gegen Lionel Messi: Authentizität von Adidas-Clip angezweifelt

Lionel Messi ist für viele Fans und Experten der beste Fußballer seiner Generation. Doch selbst dem Argentinier unterlaufen gelegentlich Fehler, weshalb seine perfekte Ausführung in einem Werbevideo zumindest infrage gestellt wird.

In einem kurzen Clip, den Messi auf Instagram hochlud, schießt der Angreifer drei Bälle in kurzen Abständen in einen weit entfernten Behälter. Für seinen Beitrag hat er bereits über sechs Millionen Likes erhalten. Ein Follower verneigte sich etwa vor dem Können seines Idols und schrieb: "Einfach der Beste."

Mit dem Video machte Lionel Messi Werbung für die Diamond-Edge-Schuhe von Adidas. Wegen dieses Hintergrunds zweifeln viele User die Echtheit der Aufnahme mittlerweile an. Vor dem Upload wurde das Material in ihren Augen so manipuliert, dass die beworbene Fußbekleidung im bestmöglichen Licht erscheint.