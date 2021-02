Paris Saint-Germain : "Das war schlimm": Neymar mit Tränen-Geständnis

Neymar weiß es, wie es sich anfühlt, den Henkelpott in die Höhe zu stemmen. In der Saison 2014/15 gewann er diesen schon mal – damals stand er noch in Diensten es FC Barcelona. In der vergangenen Ausgabe wollte er zum zweiten Mal jubeln, diesmal im Gewand des französischen Serienmeisters PSG.

Der unterlag im Finale allerdings dem FC Bayern mit 0:1. "Das war schlimm. So ein Finale zu verlieren und dann auch noch in der Champions League, das tat weh. Leider hat es dieses Mal nicht geklappt, wir waren alle sehr traurig. Aber das passiert - das ist der Fußball und das gehört dazu", erinnert sich Neymar in den Klubmedien noch heute schmerzvoll an die bittere Niederlage.