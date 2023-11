Ousmane Dembele spricht über durchwachsenen Start bei PSG

In einem Gespräch mit dem französischen Sender Telefoot plauderte Ousmane Dembele über seine Anfangszeit bei Paris Saint-Germain und ging dabei auch auf die Kritik rund um seine Person ein.

"Ich versuche viele Chancen zu kreieren, Vorlagen zu geben und Tore zu schießen. Ich bin mit meinen Leistungen bei PSG in den letzten Wochen zufrieden", analysierte Dembele seinen Start. Er werde Stück für Stück besser und hoffe, dass es so weiter geht, so der Flügelspieler.

PSG-Block in der französischen Nationalmannschaft

Im Spiel gegen Gibraltar gelang dem ehemaligen Dortmunder mit der französischen Nationalmannschaft sein erstes Tor in dieser Saison: "Es war wichtig, aber wie ich oft sage, ist es mein Ziel gut zu spielen, auch wenn ich nicht treffe", so der Franzose über seinen Premierentreffer.

Ousmane Dembele kam vom FC Barcelona nach Paris - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Dembele sei außerdem sehr glücklich jetzt im Verein mit Landsleuten wie Kylian Mbappe (24), Randal Kolo Muani (24), Lucas Hernandez (27) und Warren Zaire-Emery (17) zusammenzuspielen. Das Interview mit Dembele wurde vor dem Liga-Kracher gegen den AS Monaco am vergangenen Wochenende aufgezeichnet.

Erstes Tor gegen Monaco

Beim 5:2-Sieg gelang Ousmane Dembele tatsächlich sein erster Treffer für den Hauptstadtklub. Als Nächstes trifft PSG in der Champions League auf Newcastle United. Gegen die Engländer hagelte es im Hinspiel ein 1:4, woraufhin eine heftige Kritikwelle über die Mannschaft hereinbrach.

"Es wird ein wichtiges Spiel sein. Wir wollen es vor allem vor unserem Publikum gut machen", sagte Dembele, der beteuerte, dass man die Gruppe als Tabellenführer beenden wolle.

Verwendete Quellen

telefoot