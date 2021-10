Paris Saint-Germain : Angel di Maria: "Messi war immer der Beste und wird es immer sein"

Für Paris Saint-Germain soll es nach der beispiellosen Einkaufstour in diesem Sommer endlich für den Gewinn der Champions League reichen. Offensivspieler Angel Di Maria sieht sein Team in einer guten Verfassung und träumt schon vom Henkelpott.

Di Maria ist überzeugt, dass der europäische Thron in Schlagdistanz ist. "Wir sind nicht so weit davon entfernt. Manchmal musst du nicht hervorragend spielen, um (die Champions League, Anm. d. Red.) zu gewinnen. PSG eines Tages zu verlassen, ohne sie gewonnen zu haben, wäre wirklich hart."

"Habe es satt, dass sie den Ballon d'Or immer wieder an Lionel Messi vergeben"

Die Ausnahmefähigkeiten seines Kumpels faszinieren Angel Di Maria nach all den vielen Jahren immer noch: "Vom ersten Tag bis heute, war er immer der beste Spieler der Welt und das wird auch so bleiben. Was er auf dem Platz tut, macht niemand anderes."