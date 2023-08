Diese Rolle spielte Coach Luis Enrique beim PSG-Wechsel von Ousmane Dembele

Seit letztem Sonntag trainiert Ousmane Dembele mit seinem neuen Klub. In der französischen Hauptstadt sind sie bereits sehr angetan vom Eindruck, den der 26-Jährige bisher hinterlassen hat. Der Franzose hatte in der Saisonvorbereitung bereits mehr als drei Wochen mit Barça trainiert und sich in den Testspielen in einer sehr guten körperlichen Verfassung präsentiert.

Dembele schwärmt von Luis Enrique

Der Flügelspieler ist voll des Lobes für seinen neuen Trainer Luis Enrique. "Ich mag seinen Spielstil, seine Besessenheit von Ballbesitz und Angriffsspiel, er passt perfekt zu mir. Mir gefällt das Projekt", sagte der ehemalige Dortmunder laut der spanischen Zeitung Sport.

Die Philosophie des ehemaligen spanischen Nationaltrainers, der für Ballbesitz, Vertikalität und Risikobereitschaft steht, dürfte dem 26-Jährigen sehr entgegenkommen. Dembele betont, dass Luis Enrique ihn angerufen und für PSG geworben habe: "Für einen Spieler ist es wichtig, das Vertrauen des Trainers zu haben. Luis Enrique hat mich überzeugt."