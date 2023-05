Diesen absurden Bonus erhält Kylian Mbappe, wenn er bei PSG bleibt

Obwohl es wohl durchaus berechtigte Zweifel an der langfristigen Zukunft des amtierenden Vizeweltmeisters bei den Parisern gibt, ist ein Wechsel in diesem Sommer sehr unwahrscheinlich, so dass die Treueprämie wahrscheinlich im September fällig wird.

Kylian Mbappe im Sommer 2024 ablösefrei

Der L'Equipe zufolge spricht aktuell alles dafür, dass Mbappe den in seinem Arbeitspapier gültigen Passus, von dem er bis Ende Juli Gebrauch machen müsste, verstreichen lässt. Heißt: Der Weltklassestürmer würde mit Übertritt in die nächste Saison in sein letztes Vertragsjahr an der Seine gehen.

Fußballeuropa steht also voraussichtlich ein erneutes Drama bevor. Es sei daran erinnert, dass Mbappe vor seiner letzten Vertragsverlängerung unmittelbar vor dem Real-Wechsel stand, PSG aber dann doch recht überraschend seine Zusage erteilte. Die Option eines Wechsels an die Concha Espina wird daher in der nächsten Zeit wohl wieder öfters behandelt werden (müssen).

Im PSG-Lager sollen sie indes darauf hoffen, dass Mbappe im Verlauf der kommenden Saison auf den Geschmack kommt, vielleicht über endlich erzielte Erfolge in der Champions League, und es sich dann doch noch mal durch den Kopf gehen lässt, eine nochmalige Vertragsverlängerung vorzunehmen.

Verwendete Quellen

RMC/L'Equipe