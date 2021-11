Paris Saint-Germain : Ehe-Update Mauro Icardi: Doch wieder alles aus mit Wanda Nara?

Die zuletzt in den sozialen Medien zelebrierte Versöhnung zwischen Mauro Icardi und Wanda Nara ist offenbar schon wieder Geschichte. Die argentinische Beauty soll nicht mehr an ihre Ehe glauben und Paris sogar schon verlassen haben.

Wer sich durch das Instagram-Profil von Wanda Nara klickt, der sieht zuvorderst viel nackte Haut. Und wer sich dann noch an den jüngsten Ehestreit mit PSG-Star Mauro Icardi erinnert, vermisst vor allem eines: das gemeinsame Kussfoto, das nach ihrer zwischenzeitlichen Trennung für ihre wieder entflammte Liebe stehen sollte.

Wanda Nara hat das Foto von ihrem Profil genommen, es soll nun endgültig aus sein mit ihr und Icardi. Das will die Gazzetta dello Sport erfahren haben. Die Argentinierin weilt momentan in Mailand, um an ihrer Kosmetikmarke zu arbeiten. Was nun aber rausgekommen ist: Für die 34-Jährige wird es danach nicht mehr zurück nach Paris zu ihrem Mauro gehen.