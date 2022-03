Emmanuel Petit : Neuer Neymar-Deal "der größte Fehler von PSG in den letzten Jahren"

Nach dem Aus in der Champions League prasselt es aus allen Ecken auf Paris Saint-Germain ein. Diesmal ist der ehemalige Barça-Spieler Emmanuel Petit an der Reihe, der die Vertragsverlängerung mit Neymar scharf kritisiert.

"Er setzt sich im Spiel nach vorne nicht mehr durch. Außerdem ist es mit seinem Riesengehalt und einem Vertrag bis 2026 unmöglich, ihn zu verkaufen. Vor allem einige Monate vor der Weltmeisterschaft", analysiert Petit bei RMC Sport. "Aus diesem Grund ist der größte Fehler von PSG in den letzten Jahren seine Vertragsverlängerung gewesen. Wie ist es möglich, dass sie ihn verlängert haben, wenn der Spieler der Mannschaft in keiner Weise hilft?"

Im Mai vergangenen Jahres verlängerte PSG das Arbeitsverhältnis mit Neymar langfristig bis 2025. Der Brasilianer hat per Option die Chance, sich ein weiteres Jahr an den französischen Edelklub zu binden. Dort steht Neymar nach dem Ausscheiden in der Champions League mal wieder in der Kritik, zuletzt wurde er von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen.

Seit einiger Zeit mehren sich die Gerüchte, nach denen PSG im Sommer nach einem Abnehmer für Neymar suche. Wie es Petit schon sagte, ist es für einen anderen Klub aber schon beinahe ein finanzielles Himmelfahrtskommando, um das nötige Gesamtpaket für den 30-Jährigen zu schnüren.