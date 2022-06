Paris Saint-Germain Enthüllt: Lionel Messi wollte Sadio Mane als Barça-Mitspieler

Sadio Mane (30) heuert nach sechs Jahren in Liverpool beim FC Bayern München an. Den Senegalesen hätte es ein Jahr zuvor auch zum FC Barcelona ziehen können. Lionel Messi sprach sich angeblich für eine Verpflichtung des Superstars aus.

La Pulga verabschiedete sich unter Tränen von den Katalanen und heuerte in der Folge bei Paris Saint-Germain an. Was Cisse ebenfalls verrät: Es hätte in der Spielzeit 2022/2023 zum Zusammenspiel von Messi und Mane kommen können. Paris war an dem Senegalesen interessiert.

Es gab Gespräche, doch die drohende Entlassung von PSG-Sportdirektor Leonardo erschwerte die Verhandlungen. "Jeder weiß, dass Leonardo auf einem Schleudersitz saß, wir mussten abwarten", betont Cisse.

Leonardo musste Mitte Juni gehen, Luis Campos übernahm. Zu diesem Zeitpunkt waren sich der FC Bayern und Sadio Mane aber dem Vernehmen nach bereits über eine Zusammenarbeit einig. Am 22. Juni gab der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung des Liverpoolers bekannt.