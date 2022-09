Paris Saint-Germain "Er verbreitet Angst": Neymar beeindruckt von Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger hätte in der vergangenen Transferperiode zum Mannschaftskollegen von Neymar werden können. Der Nationalverteidiger erteilte Paris Saint-Germain aber eine Absage und wechselte zu Real Madrid. Neymar verteilt dennoch Lob an den Deutschen.

"Ich mag ihn", gestand der brasilianische Tempodribbler im Gespräch mit DAZN. "Er ist ein Verteidiger, der Angst verbreitet. Er ist sehr stark und groß. Ich glaube, dass einige Angst vor ihm bekommen, ich allerdings nicht."

Antonio Rüdiger konnte sich nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Chelsea an die Concha Espina noch keinen Stammplatz erkämpfen. In LaLiga stand er bisher zweimal in der Startformation von Carlo Ancelotti (63), in der Champions League wurde er nur eingewechselt. Gegen RCD Mallorca (Sonntag, 14 Uhr) winkt dem Ex-Stuttgarter ein Startelfmandat, da Konkurrent Eder verletzt ist.