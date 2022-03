Paris Saint-Germain : Ergreift Achraf Hakimi wegen Kylian Mbappe die PSG-Flucht?

Die Stimmung in der Umkleidekabine soll nach den jüngsten sportlichen Negativereignissen verheerend sein. Verschiedene Medien in Frankreich berichten von zwei Lagern, in denen die Mannschaft von Paris Saint-Germain geteilt ist.

Achraf Hakimi scheint genug von den schlechten Vibes zu haben, die ihn in den Katakomben des Pariser Edelklubs umgeben. Doch nicht nur das. Laut einem Bericht von RMC Sport könnte Hakimi im Sommer an einen Wechsel denken. Als Grund wird der bevorstehende Wechsel seines sehr guten Freundes Kylian Mbappe angegeben.

