Paris Saint-Germain Ersatz für Angel di Maria: Alter Bekannter soll 2. Chance erhalten

PSG will den in sechs Wochen auslaufenden Vertrag von Angel di Maria übereinstimmenden französischen Medienberichten zufolge nicht verlängern. Der argentinische Nationalspieler ist bereits auf Vereinssuche.

Den Kaderplatz des Rechtsaußen will PSG offenbar nicht extern vergeben. Paris Saint-Germain plant dem Onlineportal Fichajes.net zufolge mit Pablo Sarabia. Der spanische Nationalspieler wurde im vergangenen Sommer an Sporting Lissabon verliehen.

Pablo Sarabia glänzt in Portugal – jetzt soll er zurück

In Portugal zeigt der 29-Jährige starke Leistungen. Sarabia, dessen Anschlussvertrag in Paris an die in wenigen Wochen endende Leihe noch bis 2024 gültig ist, wurde bereits mitgeteilt, dass er in der kommenden Saison wieder in der Ligue 1 auflaufen soll.