Es geht um 100 Millionen: Wieso Kylian Mbappe bei PSG wieder mitmischen darf

In den vergangenen Wochen sah es nicht wirklich danach aus, als hätte Kylian Mbappe noch eine Zukunft bei PSG. Es kam allerdings zu einer spektakulären Kehrtwende, die scheinbar vor allen Dingen finanzielle Hintergründe hat.

Kylian Mbappe tritt nach der monatelangen Seifenoper auf, als wäre nie etwas gewesen. In den ersten drei Spielen nach den verrückten Vorkommnissen der letzten Zeit, erzielte der Superstar überragende fünf Tore. Danach, dass er überhaupt noch einmal für Paris Saint-Germain spielen darf, sah es lange Zeit nicht aus.

Bei PSG wieder dabei: Kylian Mbappe verzichtet auf Bonus

Trainer Luis Enrique hatte Mbappe aber flott wieder reintegriert, was wohl vor allem an einem großen monetären Zugeständnis seitens des Ausnahmekönners liegt. Dabei geht es vordergründig um den ominösen Treuebonus, über den schon in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder berichtet wurde.

Laut einem Bericht der L'Equipe hat Mbappe gegenüber PSG zugesichert, auf die Zahlung des Bonus zu verzichten, der sich bei Eintreten von allen finanziellen Möglichkeiten auf 100 Millionen Euro beläuft. Das soll PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi davon überzeugt haben, Mbappe wieder für Paris spielen zu lassen.