Paris Saint-Germain : "Es ist jetzt einfacher, Lionel Messi zu verteidigen"

Adil Rami hatte während seiner Zeit in Spanien unzählige Male das "Vergnügen", gegen Lionel Messi zu spielen. Weil der Superstar inzwischen seinen Spielstil verändert hat, sei es nun einfacher ihn zu verteidigen, meint Rami.

Seit dem Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain dürfte vor allem einem Spieler Angst und Bange geworden sein. Adil Rami spielte in Spaniens LaLiga zwölfmal gegen den Superstar, genauso oft blieb er am Ende auch sieglos.

Bis die beiden im Ligabetrieb erstmals aufeinandertreffen, wird noch einige Zeit vergehen. Das Duell zwischen Ramis ESTAC Troyes und Messis PSG fand bereits am 1. Spieltag statt. Damals stand La Pulga noch beim FC Barcelona unter Vertrag. Rami rechnet sich im nächsten Spiel, sollte es zum Direktduell mit Messi kommen, mehr Chancen aus.

"Jetzt ist er eher ein Passgeber, so dass es für die Verteidiger einfacher ist, da wir abwarten können, was er tut", analysiert Rami den "neuen" Messi. "Ich glaube nicht, dass er seine Slalomschritte so oft machen kann."