"Es kommt nicht jeden Tag vor": Neymar schießt mit Giftpfeilen auf PSG

Neymar hat seinen Abgang von PSG scheinbar noch nicht so richtig verdaut. Mit einer Andeutung, die offen erkennbar in Richtung seines Ex-Klubs geht, sorgt er nun für Wirbel.

Wie viele andere Spieler aus den europäischen Topligen ist Neymar in diesem Sommer dem Ruf des Geldes gefolgt und nach Saudi-Arabien gewechselt. In Diensten von Al-Hilal fühlt er sich endlich wertgeschätzt, was einen pikanten Seitenhieb an Paris Saint-Germain.

Neymar bedankt sich für jubelnde Zuschauer

"Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Sportler vom gegnerischen Publikum mit stehenden Ovationen bedacht wird", schreibt Neymar in den sozialen Medien zu einem Bild, das ihn vor gegnerischen Fans zeigt, die ihm zujubeln.

Diese eindrückliche Aufnahme ist bei einem Spiel in der AFC Champions League entstanden. Dort spielte Neymar in dieser Woche beim iranischen FC Nassaji Mazandaran, erzielte einen Treffer und gewann schlussendlich mit 3:0.