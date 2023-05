Ex-Bayern-Flop Renato Sanches vor PSG-Abschied?

Nach nur einem Jahr könnte Renato Sanches Paris Saint-Germain wieder verlassen. Der portugiesische Nationalspieler wird mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht.

Wie die Sportzeitung Fanatik berichtet, soll Galatasaray Istanbul ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers zeigen. Der 25-Jährige selbst lehnt einen Transfer selbst nicht kategorisch ab. Vor allem dann nicht, wenn Gala die Meisterschaft gewinnen und sich somit für die Champions League qualifizieren sollte. Bei noch fünf ausstehenden Runden hat der türkische Spitzenklub fünf Punkte Vorsprung auf die beiden Stadtrivalen Fenerbahce und Besiktas.

In der Saison 2020/21 wurde er mit Lille erstmals Meister. Vergangenen Sommer wechselte Sanches für eine Ablöse von 15 Millionen Euro nach Paris. Doch nur nach einer Saison könnte es zu einem weiteren Wechsel kommen.

In der aktuellen Spielzeit kam Sanches bislang auf 22 Einsätze. Dabei erzielte er zwei Treffer. Ein Spiel über die gesamte Distanz wurde ihm bislang verwehrt. Immer wieder haben ihn diverse Verletzungen zurückgeworfen. Der Portugiese steht beim französischen Rekordmeister noch bis 2027 unter Vertrag.

In der Türkei könnte Renato Sanches, der einst seinen Durchbruch beim FC Bayern nicht schaffte, einen Neuanfang wagen. Ob es dazu kommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Galatasaray will sich dem Bericht zufolge Gesundheitsberichte von Sanches einholen, bevor sie eventuell in konkrete Gespräche treten.