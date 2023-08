Comeback im Gespräch: Ex-Bayern-Star bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel

Juan Bernat (m.) bejubelt einen Treffer des FC Bayern - Foto: / Getty Images

Juan Bernat (30) könnte nach fünf Jahren in Paris wieder in Deutschland landen. Gleich zwei Bundesligisten sollen an einer Leihe des Spaniers interessiert sein.

Der ehemalige Bayern-Spieler Juan Bernat könnte laut der französischen Sportzeitung L’Équipe in die Bundesliga zurückkehren. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Union Berlin sollen Interesse am Linksverteidiger zeigen, der trotz eines Vertrages bis 2025 bei PSG auf der Streichliste steht. Dem Vernehmen nach haben beide Klubs bereits Interesse an einem Leihgeschäft hinterlegt. In Paris nicht nachhaltig durchgesetzt Bernat war im Sommer 2018 für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro aus München in die französische Hauptstadt gewechselt. Seitdem brachte er es auf 128 Einsätze mit acht Toren und 15 Vorlagen. Obwohl Bernat immer wieder phasenweise auf der linken Abwehrseite eingesetzt wurde, konnte er sich auch aufgrund von Verletzungen nicht dauerhaft in der erste PSG-Elf festspielen. Hohes Gehalt ein Problem Bei den Franzosen verdient der Spanier laut dem Portal Transfermarkt ein geschätztes Jahresgehalt von 8,8 Millionen Euro. Sowohl für Leverkusen als auch für Union wäre das deutlich zu viel.

Juan Bernat steht bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com