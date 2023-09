Ex-PSG-Keeper Salvatore Sirigu vor Frankreich-Rückkehr

Sirigu wurde nach einer Saison als Backup 2016 zunächst an den FC Sevilla, dann an Osasuna verliehen, 2017 kehrte er ablösefrei in die Serie A zurück, wo er vor seiner PSG-Zeit bereits für Palermo gespielt hatte. Der italienische Nationalkeeper (28 Einsätze) heuerte beim FC Turin an.

Salvatore Sirigu absolvierte zwischen 2011 bis 2016 wettbewerbsübergreifend 189 Spiele für PSG, 145 davon stehen in der Ligue 1 zu Buche. 2015 musste der Schlussmann seinen Stammplatz an Kevin Trapp abgeben, war nur noch die Nummer zwei.

Sirigu vor Unterschrift bei OGC Nizza

Nach zweieinhalb Monaten endet Sirigus Vereinssuche nun. Nach Informationen von Foot Mercato steht er vor einem Engagement bei OGC Nizza – sieben Jahre nach seinem Abschied von Paris Saint-Germain.

Trainer Francesco Farioli lobt Sirigu

Sirigu trainierte in den vergangenen Tagen bereist in Nizza mit – und machte einen guten Eindruck auf Francesco Farioli. Der Nizza-Coach lobt: "Sirigu ist ein großer Torwart." Der Routinier könne "ein großer Gewinn für den Verein sei", so der Übungsleiter: "Er kennt sich in der Ligue 1 aus." Die offizielle Verkündung von Sirigus Unterschrift wird in Kürze erwartet.

Verwendete Quellen

Foot Mercato