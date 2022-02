Paris Saint-Germain : Cesc Fabregas verteidigt Messi gegen "lächerliche" Kritik

Cesc Fabregas spielte von 2011 bis 2014 für drei Jahre beim FC Barcelona und gewann dort gemeinsam mit Messi sechs Titel. Der Mittelfeldspieler kennt den Angreifer also sehr gut und beobachtet dessen Entwicklung alleine schon, weil er mit der AS Monaco zweimal in der Ligue 1 gegen ihn antreten muss.

Die erneute Kritik an Messi nach dem Match gegen Real Madrid (1:0 für PSG) am letzten Dienstag fand Fabregas beispielsweise übertrieben. "Ohne herausragend zu sein, hat er ein gutes Spiel gespielt", zog der Spanier Bilanz im Gespräch mit der Mundo Deportivo. "Er hat Mbappe alleine in der ersten Halbzeit mit einem Pass bedient, den kein anderer, der 21 Spieler auf dem Feld so hinbekommen hätte."