Paris Saint-Germain Experte sicher: Top-Teams der Premier-League wollen Messi nicht

Danny Mills (45) spielte in seiner dreizehnjährigen Karriere für sieben verschiedene Mannschaften in der Premier League. Der frühere Außenverteidiger kennt die Anforderungen auf der Insel also ganz gut. Obwohl er schon seit 2008 nicht mehr aktiv ist, glaubt er einschätzen zu können, dass ein Lionel Messi keine Chance hätte, in England bei einem Topteam anzuheuern.

"Messi ist der größte Fußballer, den ich je gesehen habe", räumte Mills zunächst gegenüber dem Liverpool Echo ein. Der Argentinier ist auf spielerischer Ebene unübertroffen. Dennoch würden die britischen Topteams laut Mills nicht zuschlagen, sollte der Angreifer noch einmal einen Tapetenwechsel anstreben.