Mbappe-Erbe: PSG denkt über Joao Felix von Atletico Madrid nach

Felix hat nach einem durchwachsenen Start bei Atletico in den vergangenen Monaten in die Erfolgsspur gefunden. Der schnelle Angreifer ist top in Form, erzielte in den vergangenen sieben Partien in der Primera Division sechs Tore und bereitete seit Mitte Februar drei Treffer vor.