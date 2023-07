Nie wieder Barça? Ousmane Dembele angeblich vor Abschied

Bei den Katalanen besitzt Dembélé nur noch einen Vertrag bis 2024. Der Franzose verfügt zudem in den Monaten Juni und Juli über eine vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, die allerdings in wenigen Tagen abläuft. Ab dem 1. August greift eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Laut der spanischen Sportzeitung AS hat der neue PSG-Trainer Luis Enrique (53) bereits grünes Licht für die Verpflichtung von Ousmane Dembélé gegeben, sollte Mbappé die französische Hauptstadt in diesem Sommer verlassen.

In Anbetracht der finanziell brenzlichen Lage sind die Katalanen laut der AS durchaus gesprächsbereit. Nach aktuellem Stand läuft der FC Barcelona Gefahr seinen Leistungsträger im nächsten Sommer ablösefrei zu verlieren, weshalb ein Transfer, der eine happige Summe an Geld in die Kassen spülen würde, durchaus gern gesehen sein könnte.

Dies würde den Verantwortlichen unter anderem die Möglichkeit bieten, den Wünschen von Xavi nachzukommen und noch einen Rechtsverteidiger zu verpflichten.

Dembélé bereits in der Vergangenheit mit PSG in Verbindung gebracht

Der ehemalige Dortmunder wurde in den letzten Jahren mehrfach mit PSG in Verbindung gebracht. Im vergangenen Jahr war auch sogar von einer Einigung zwischen Dembélé und den Franzosen die Rede, der Nationalspieler verlängerte aber schlussendlich seinen Vertrag bei den Katalanen.

Verwendete Quellen

AS