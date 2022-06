Paris Saint-Germain Neymar: Santos arbeitet an sensationeller Rückkehr des verlorenen Sohnes



Andre Oechsner

Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, Paris Saint-Germain will Neymar in diesem Sommer loswerden, kamen die Verantwortlichen des FC Santos zusammen, um über eine Rückkehr des Superstars zu beraten. Präsident Andres Rueda gewährt Einblicke in die Gedankengänge. App laden

Foto: / Getty Images

Der FC Santos stellt in Aussicht, an einer sensationellen Rückkehr von Neymar zu arbeiten. "Heute habe ich mehr als hundert Nachrichten erhalten, in denen es um Neymar geht. Ich hoffe, dass sie uns mehr vertrauen", sagte Vereinspräsident Andres Rueda nach einer Sitzung mit dem gesamten Gremium. In der Hafenstadt durchlief Neymar einst alle Nachwuchsstufen und gab sein Debüt im professionellen Fußball. Im Jahr 2013 bescherte der FC Barcelona dem Klub aus dem brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo knapp 90 Millionen Euro Transfereinnahmen. "Unreif", es nicht bei Neymar zu probieren Rueda fügte an, dass es aus Vereinssicht "unreif" wäre, sich nicht um die Neymar-Rückkehr zu bemühen. "Es werden Maßnahmen ergriffen, aber im Vorstand gibt es Dinge, über die ich nicht sprechen kann; es ist eine Strategie."