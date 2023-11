Frankfurt-Flirt Hugo Ekitike hat ein angespanntes Verhältnis zu den PSG-Bossen

Hugo Ekitike (21) stand im vergangenen Sommer auf dem Einkaufszettel von Eintracht Frankfurt, der Franzose wollte aber dem Vernehmen nach nicht in die Bundesliga. Auch andere Anfragen lehnte der Mittelstürmer ab.

Doch daraus wurde nichts, weil Ekitike laut Sky nicht nach Deutschland wechseln wollte . Die PSG-Bosse wollten den Angreifer laut Le Parisien nach dem Schließen des Transferfensters in den europäischen Topligen auf Leihbasis abgeben, um ihm Spielpraxis zu verschaffen.

Die SGE hatte keine Zeit mehr, einen Ersatz für den Nationalstürmer zu verpflichten. Manager Markus Krösche hatte dem Vernehmen nach Hugo Ekitike auf seiner Kandidatenliste, der 21-Jährige sollte von PSG an den Main wechseln – als Teil des Kolo Muani-Geschäfts.

Der Transferpoker um Randal Kolo Muani zwischen Eintracht Frankfurt und Paris Saint-Germain zog sich im vergangenen Sommer wie Kaugummi. Erst kurz vor dem Ende des Transferfensters einigten sich beide Parteien auf eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro.

Demirspor und Zenit St. Petersburg wollten Hugo Ekitike

Angebote aus der Türkei (Adana Demirspor) und Russland (Zenit St. Petersburg), wo die Sommer-Transferperiode länger dauert, nahm PSG an – Ekitike weigerte sich allerdings den Prinzenpark zu verlassen.

Die Quittung: Ekitike erhält kaum Spielpraxis. Letztmals stand er am 3. September im Aufgebot von Luis Enrique, seitdem verzichtet der PSG-Coach komplett auf den hochtalentierten Angreifer, der in der Saison 2023/24 erst acht Spielminuten auf dem Tacho hat. Nur am ersten Spieltag der Ligue 1 beim torlosen Unentschieden gegen Lorient durfte er als Joker ran – damals spielte Randal Kolo Muani noch für die Hessen.

Ekitike gibt alles - Zoff mit den Bossen

Hugo Ekitike lässt sich trotz seiner unbefriedigenden Situation nach Informationen von Le Parisien aber nicht hängen. Der Youngster nimmt am Mannschaftstraining teil und arbeitet mit einem Fitnesstrainer, wenn für die Stammspieler regenerative Einheiten anstehen.

Ekitike soll sich tadellos verhalten und fleißig arbeiten. Das Verhältnis zu den Vereinsverantwortlichen allerdings sei "angespannt" und befinde sich nahe dem Nullpunkt. Eine Trennung auf Leihbasis in der Winter-Transferperiode scheint wahrscheinlich.

Ekitike kostete 28 Mio. Ablöse

Hugo Ekitike wechselte 2022 zunächst auf Leihbasis von Stade Reims in den Parc des Princes, im Juli 2023 wanderten 28,5 Millionen Euro Ablöse auf das Konto der Nordfranzosen. Ekitikes Vertrag in Paris ist noch bis 2027 datiert.

