Paris Saint-Germain Lionel Messi auf dem Weg zum Allzeit-Rekord



Kevin Richau

Für seine Anhänger ist Lionel Messi (35) bereits jetzt der GOAT (Greatest of all time). Um auch offiziell als erfolgreichster Fußballer aller Zeiten zu gelten, fehlen dem Argentinier allerdings noch drei Titel. Einen davon könnte er am Sonntag holen. App laden

Foto: / Getty Images

Am 31.07 trifft Messi mit Paris Saint-Germain im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv auf den FC Nantes. Die beiden Teams spielen in Israel den französischen Supercup aus. PSG konnte in der letzten Saison abermals die Meisterschaft gewinnen. Nantes krönte sich wiederum im Mai dieses Jahres zum vierten Mal zum nationalen Pokalsieger. Für Lionel Messi bedeutet diese Begegnung mehr als nur den Aufgalopp für die kommende Spielzeit. Der Angreifer hat seinen 41. Titel fest im Blick. Er wäre dann nur noch eine weitere Trophäe von seinem langjährigen Teamkollegen Dani Alves (39) entfernt, der 42 Trophäen einsammeln konnte.

Sollte Messi mit Paris Saint-Germain im Mai des kommenden Jahres zusätzlich zum Supercup mindestens noch die französische Meisterschaft und den französischen Pokal holen, stiege er damit zum erfolgreichsten Fußballprofi der Geschichte auf.