Paris Saint-Germain : Georginio Wijnaldum bestätigt Gespräche mit Bayern und Inter – Memphis Depay wusste Bescheid

Georginio Wijnaldum schloss sich im vergangenen Transfer-Sommer Paris Saint-Germain an. Wie der 30-Jährige nun bestätigte, gab es weitere Interessenten. Eingeweiht in alles war Wijnaldums Nationalmannschaftskollege Memphis Depay vom FC Barcelona.

Wijnaldum zog es aber weder in die Serie A, noch in die Bundesliga, sondern in die Ligue 1. Warum? "Wegen des geplanten Projekts und weil mir gesagt wurde, dass ich ein Teil davon sein würde", berichtet der Routinier über seine Zusage an PSG.