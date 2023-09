Georginio Wijnaldum folgt dem Lockruf von Steven Gerrard – PSG kassiert 8 Millionen

Georginio Wijnaldum verlässt Paris Saint-Germain in Richtung Saudi-Arabien - Foto: / Getty Images

Georginio Wijnaldum wechselt nach Informationen der französischen Sporttageszeitung L'Equipe in die Wüste. Der zentrale Mittelfeldspieler heuert demnach in Kürze beim saudiarabischen Verein Al-Ettifaq an.

PSG soll dem Vernehmen nach acht Millionen Euro Ablöse kassieren. Die Franzosen können sich auf die Schulter klopfen, die Verantwortlichen erwirtschaften ein Transfer-Plus. Wijnaldum kam 2021 ablösefrei vom FC Liverpool in den Prinzenpark.

Sein bestens datierter Vertrag wäre eigentlich noch bis 2024 gültig gewesen. Trainer Luis Enrique (50) plant jedoch ohne den 32-Jährigen, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim AS Rom angestellt war, aber aufgrund eines Schienbeinbruchs die Vorrunde verpasste.