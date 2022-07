Gespräche mit PSG Cristiano Ronaldo: Tuchel hat Bedenken – Vereinigung mit Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo (37) will Manchester United verlassen. Eine Saison ohne Champions League kommt für den fünfmaligen Weltfußballer nicht infrage. Ein Abnehmer ist bisher noch nicht in Sicht. Angeblich klopft nun Paris Saint-Germain die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ab.

Jorge Mendes, seines Zeichens Berater von Cristiano Ronaldo, versucht seinen prominentesten Schützlingen bei einem ambitionierten Verein unterzubringen. Bisher ohne Erfolg. Bayern München lehnte den Altmeister in Person von Oliver Kahn zuletzt ab ("So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen").

Auch der FC Chelsea soll den 37-Jährigen entgegen anderslautender Gerüchte nicht unter Vertrag nehmen wollen. Thomas Tuchel lässt sich laut Daily Mail nicht so richtig für einen Transfer des Portugiesen erwärmen. Die Spielweise Ronaldos sei zu statisch für das flexible und temporeiche Offensivspiel des deutschen Trainers, heißt es.