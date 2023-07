Zinedine Zidane will eines Tages Kylian Mbappe trainieren

Der 53-Jährige Franzose galt schon früh als Fürsprecher des französischen Tempodribblers, auf seine Empfehlung wurde der damals 14-Jährige Mbappe zum Probetraining nach Madrid eingeladen und traf dabei auch auf eines seiner Idole.

"Wir trafen Zidane an seinem Auto auf dem Parkplatz - ein sehr schönes Auto natürlich. Wir begrüßten uns und er bot mir an, mich rüber zum Trainingsplatz zu fahren. Er zeigte auf den Vordersitz und sagte: 'Los, spring rein'", berichtet Mbappe laut AS. Zu diesem Zeitpunkt war die steile Karriere des 24-Jährigen Franzosen jedoch noch nicht so abzusehen.

Für den ehemaligen Trainer Real Madrids Zinedine Zidane war die Entwicklung jedoch schon früh zu erkennen und deswegen versuchte er mehrfach vergeblich, Mbappe und seine Familie von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Diese verpasste Gelegenheit würde Zidane in Zukunft gerne nachholen: "Wenn man Trainer ist und es einen Spieler wie ihn gibt, möchte man ihn natürlich trainieren".