Paris Saint-Germain : PSG oder Real Madrid? Das rät Gianluigi Buffon Ex-Kollege Kylian Mbappe

"Wenn ich Mbappe wäre... Shit, ich bin bei PSG! Sie haben unglaubliches Vertrauen in mich, sie zahlen mir viel, ich bin ein wichtiger Spieler, jung, PSG hat noch nie die Champions League gewonnen", erklärt sich Buffon aus Mbappe-Sicht. "Meine Herausforderung ist folgende: Ich bleibe bei PSG, um die Champions League zu gewinnen."

Inwieweit sich Mbappe davon beeinflussen lässt, bleibt offen. Buffon kennt jedenfalls die Gegebenheiten beim französischen Ausnahmeklub, dem er in der Saison 2019/20 zugehörig war – und somit auch eine Umkleidekabine mit Mbappe teilte.

Im Rahmen der Achtelfinalbegegnung mit Real Madrid in der Champions League hatte Mbappe nochmals beteuert, dass er hinsichtlich seiner Zukunft noch keine Entscheidung getroffen habe. Zuvor waren erneut Gerüchte in Umlauf gebracht worden, diesmal mit konkreten Zahlen, dass der 23-Jährige seinen Vertrag in Madrid bereits unterschrieben habe.