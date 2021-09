Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma bei PSG-Debüt mit weißer Weste - Rotation in Planung

Es muss allerdings auch festgehalten werden, dass Donnarumma bei seinem Debüt nur sehr wenig zu halten bekam. Der Favorit dominierte das Spiel und ging in der ersten Halbzeit durch einen Doppelpack von Ander Herreira(20' + 31') souverän in Führung.

In der Offensive war das Fehlen von Messi und Neymar zu keiner Zeit zu spüren. Stattdessen spielten sich Spieler wie Julian Draxler in den Vordergrund. Der deutsche Nationalspieler bereitete beispielsweise das 3:0 durch Kylian Mbappe in der 55. Minute durch einen traumhaften Pass in die Spitze vor. Idrissa Gueye machte in der 65. Minute dann den Deckel drauf.