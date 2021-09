Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma winkt Debüt in der Champions League - Messi und Verratti vor Comeback

Im Alter von 22 Jahren hat Gianluigi Donnarumma bereits über 250 Spiele für den AC Mailand auf höchstem Niveau in der Serie A und der Coppa Italia gespielt. In der Champions League wartet der Nationalkeeper Italiens allerdings noch auf seinen ersten Einsatz. Das könnte sich am Dienstagabend ändern.