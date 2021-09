Paris Saint-Germain : Gigi Buffon verteidigt Gianluigi Donnarumma gegen Kritik

Der Wechsel von Gianluigi Donnarumma zu PSG sorgte teilweise für Kritik in der italienischen Presse und bei Fans des AC Mailand. Gianluigi Buffon stärkt seinem Torhüter-Kollegen den Rücken.

Wäre er beim AC Mailand geblieben, hätte Donnarumma einen Stammplatz in allen Wettbewerben sicher gehabt, auch in der Champions League. Daher wurde der Wechsel des Nationaltorhüters in die Ligue 1 von vielen kritisiert.