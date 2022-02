Paris Saint-Germain : Lionel Messi: Gonzalo Higuain wirbt für Amerika-Wechsel

Neymars Worte werden wohl noch einige Zeit nachhallen. Der Brasilianer flirtete in einem Interview mit einer Anstellung in den USA. Auf den Plan rufen diese offensichtlich auch Gonzalo Higuain, der seinen früheren Nationalmannschaftskollegen Lionel Messi für einen Wechsel in die Major League Soccer begeistern möchte.

Seit anderthalb Jahren schnürt Gonzalo Higuain seine Stiefel für Inter Miami. In der Major League Soccer gefällt es dem ehemaligen Real-, Juve- und Chelsea-Stürmer so gut, dass er durch Erlebnisberichte Lionel Messi in die Vereinigten Staaten locken will.

Ein Wechsel von La Pulga in die bedeutendste Fußballliga der USA wäre "ein Gewinn für die MLS und das ganze Land", sagte Higuain bei Stats Perform. "Wenn er sich das wünscht, würde er hier Spaß haben und glücklich sein."

Miami startet am Sonntag in die neue Saison. Zum Auftakt geht es am Sonntag gegen Chicago Fire, das vor Kurzem den Transfer von Xherdan Shaqiri bekanntgab. Higuain ist sich der ansteigenden Popularität des Fußballs in den USA bewusst. "Die MLS ist eine sehr wichtige Liga, die stark wächst. Es kommen wichtige Spieler und ich glaube, dass sie in Zukunft noch viel mehr wachsen wird."

