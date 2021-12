Paris Saint-Germain : Götterdämmerung: Samuel Eto'o sieht Mbappe als Nachfolger von Messi und CR7

In fast genau einem Jahr startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Botschafter Eto'o sprach am Rande der WM-Pressekonferenz sehr lobend über Mbappe, bei dem das Timing nicht besser sein könnte.

"Er kommt genau zur richtigen Zeit, da sich Messi und Cristiano, die Götter des Fußballs, aufgrund ihres Alters im Herbst ihrer Karriere befinden. Ich glaube, dass er für die kommenden zehn bis 15 Jahre der Größte sein wird", sagte die Barça-Legende.