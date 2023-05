Heftige Attacke: Marco van Basten knöpft sich Lionel Messi vor

"Ich verstehe nicht, dass man nach Saudi-Arabien geht, um eine Menge Geld zu verdienen, wenn man vorher schon so viel Geld verdient hat", polterte der ehemalige Weltklassestürmer. "Ich finde es armselig, dass man wegen des Geldes nach Saudi-Arabien geht."

Jorge Messi dementierte eine Einigung am gestrigen Mittwoch. Erst nach dem Saisonende werde eine Entscheidung getroffen, so der Vater des Weltmeisters. Sollte La Pulga den Schritt auf die arabische Halbinsel gehen, würde er von Marco van Basten keinen Applaus erhalten.

In den vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien, unter anderem die französische Nachrichtenagentur AFP, dass Lionel Messi sich mit Al Hilal auf eine Zusammenarbeit geeinigt habe. In Saudi-Arabien soll der argentinische Nationalspieler zukünftig bis zu 400 Millionen Euro pro Jahr kassieren.

Der Europameister von 1988 rät dem siebenmaligen Weltfußballer, nicht auf die Verdienstmöglichkeiten in der Wüste zu achten. "Messi muss das tun, was er liebt, Messi muss sein eigener Chef sein", so der Ex-Stürmerstar.

Van Basten einer der besten Mittelstürmer der Geschichte

Marco van Basten galt in den achtziger und neunziger Jahren als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Für Ajax Amsterdam und den AC Mailand erzielte er über 270 Tore. Dreimal wurde der niederländische Nationalspieler mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet.

Mit Ajax gewann van Basten unter anderem dreimal die Meisterschaft und den Europapokal der Pokalsieger. Mit Milan holte er dreimal den Scudetto und zweimal den Vorgängerwettbewerb der Champions League (Europapokal der Landesmeister).